Lancement de la cartographie des féminicides en Tunisie

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et les associations “Aswat Nissa” et “Takato” ont officiellement lancé la cartographie des féminicides en Tunisie baptisée “la Tunisie des femmes tuées” et ce à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre) et le démarrage, hier samedi, de la campagne annuelle internationale “16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles qui se termine le 10 décembre (anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme).

La cartographie, qui a été présentée lors des travaux du procès fictif tenu, les 25 et 26 novembre en cours au Palais des congrès à Tunis, vise à localiser les endroits où les féminicides ont été commis.

Cette carte vise également à sensibiliser davantage à la gravité du phénomène des féminicides en Tunisie et à fournir aux militantes féministes des outils de plaidoyer, des témoignages et des récits émouvants d’histoires vécues pour mettre fin aux meurtres de femmes.

Selon l’association, la cartographie cherche notamment à répondre à un certain nombre de questions liées à la localisation des crimes, à la méthode d’exécution, à la relation avec les victimes, au nombre de victimes selon la tranche d’âge et à la situation civile de la victime.

La présidente de l’ATFD, Naila Zoghlami a fait savoir que cette cartographie est la première du genre dans la région arabe et qu’elle a été précédée par des expériences en Amérique latine et en Espagne, soulignant qu’elle sera mise à jour dès que de nouveaux féminicides sont commis pour faciliter le travail de ceux qui cherchent des données sur ce phénomène et sur les victimes.

La cartographie du féminicide permettra de renforcer le réseautage entre les différentes associations tunisiennes œuvrant dans le domaine de la lutte contre ce phénomène en termes de collecte, de mise à jour, d’échange et de diffusion d’informations.

Les données rapportées par l’association montrent que le nombre de femmes qui ont été tuées par leur mari en Tunisie, après de mauvais traitements et des violences répétées, s’élève à plus de 27 victimes depuis le début de l’année 2023.

Un nouveau rapport sur le féminicide qui vient d’être publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et ONU Femmes, montre qu’à l’échelle planétaire, près de 89 000 femmes et filles ont été tuées intentionnellement en 2022, soit le chiffre annuel le plus élevé enregistré au cours des deux dernières décennies, ce qui indique que le nombre d’homicides commis contre des femmes n’est pas en baisse. La plupart des meurtres de femmes et de filles sont motivés par leur sexe.

. En 2022, 55?% des meurtres de femmes (environ 48800) ont été commis par leur partenaire intime ou d’autres membres de leur famille. Cela signifie qu’en moyenne, chaque jour, plus de 133 femmes ou filles ont été tuées par un membre de leur propre famille.