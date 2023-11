Nabil Ammar salue “la fermeté héroïque” du peuple palestinien face aux forces de l’occupation

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a réitéré “le soutien indéfectible et inconditionnel” de la Tunisie au peuple palestinien et à sa lutte légitime pour recouvrer ses droits inaliénables, y compris son droit à l’autodétermination et établir son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale.

Recevant l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Hayel al-Fahoum, le ministre a salué “la fermeté héroïque du peuple palestinien frère face à l’entité raciste occupante”, qui continue de cibler des civils innocents et désarmés, au mépris et en violation sans précédent de toutes les chartes internationales et des valeurs humanitaires et morales, indique le département des Affaires étrangères.

Pour sa part, l’ambassadeur palestinien a loué le soutien continu de la Tunisie à la cause palestinienne, saluant la position de principe du Président de la République dans le soutien au peuple palestinien, ce qui se présente comme une victoire de la justice et une expression sincère de l’opinion publique et de la conscience humaine, ajoute la même source.