Tunisie vs. Malawi : découvrez la formation initiale des aigles pour la rencontre cruciale

Pour le deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’équipe nationale de football a dévoilé la composition de son onze de départ qui affrontera le Malawi cet après-midi.

La formation alignée comprend Béchir Ben Saïd en gardien, accompagné par Yassine Meriah, Montassar Talbi, Wajdi Kechrida et Ali Abdi en défense. Au milieu de terrain, on retrouve Ferjani Sassi, Ellyès Skhiri et Aïssa Laïdouni. En attaque, Naïm Sliti, Youssef Msakni et Taha Yassine Khénissi seront chargés de mener l’offensive.

Le coup d’envoi est prévu pour 14h00, heure tunisienne, à Lilongwe.