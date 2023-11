TRANSTU : Nouvelle ligne de bus n°433 entre Mhamdya et la station Slimane Kahya

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU), prévoit le lancement d’une nouvelle ligne de bus portant le numéro 433, à partir du lundi 27 novembre 2023, pour assurer le déplacement entre les quartiers de Taieb Mehiri, Kouayer, Benzarti et Bir El Jazzar et la ligne de train TGV à Bougatfa et la ligne 4 du métro léger.

L’itinéraire de la ligne 433, qui s’étend sur une longueur de 21,9 km, est le suivant, le départ de la station d’interconnexion “Slimane Kahya”, puis le croisment Ouedi Gueriana et le boulevard des Palmiers passant par le croisement Ben Daha et l’autouroute de l’Ouest, puis le croisement de Borj Chakir, le croisement de Bir El Jazzar à El Mornaguia, la route Bir El Jazzar, la route El Attar , puis le croisement Hamim Boureguba, la route Birine, le croisment Birine, El Fahs et El Mornaguia, la cité Benzarti, le croisement Birine Bouhamed, la route Birine, le croisement de l’école Birine et la Cité Kouayer et le croisment Mhamdya pour finir à la Cité Taieb Mhiri (fin de l’itinéraire).

La ligne 433 empruntera le même itinéraire en sens inverse.Le premier voyage est programmé à 5 h 15 depuis le quartier de Taieb Mhiri et à 6 h 15 depuis la station de métro et de bus de Slimane Kahya, alors que le dernier voyage est prévu à 18h40 depuis la station du bus / métro “Slimane Kahya” et à 17h25 à partir du quartier de Taieb Mehiri.Le tarif serait unifié d’un montant de 1dinars et le tarif d’interconnexion de bus et de métro est à 1500 millimes.

Les autres de titres de transport ont été fixés à 9 dinars pour un carnet de 10 tickets, 8 dinars pour les tickets hebdomadaires, 40 dinars pour l’abonnement mensuel, 400 dinars pour l’abonnement annuel et 53,150 dinars pour l’abonnement scolaire.

La société a également fixé le tarif pour le reste des titres de transport pour l’interconnexion bus-métro à 13, 500 dinars pour un carnet de 10 tickets, 12 dinars pour les cartes hebdomadaires, 55 dinars pour l’abonnement mensuel et 550 dinars pour l’abonnement annuel, tandis que la TRANSTU a institué un tarif de 53, 150 dinars pour l’abonnement scolaire