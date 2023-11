Tragique accident à Sidi Bouzid : 3 décès et 14 blessés

Un tragique accident de la route a eu lieu sur la route nationale numéro 13, plus précisément à la hauteur de la région de El Henia, kilomètre 105, à Sidi Bouzid. Selon les informations rapportées par la radio Mosaïque FM, une collision impliquant un autobus de transport en commun et deux véhicules privés a causé la mort de trois personnes et blessé quatorze autres.

Les secours, comprenant environ dix véhicules d’urgence et des services de la protection civile, ont été rapidement déployés sur les lieux de l’accident pour prodiguer les premiers soins et transporter les blessés vers l’hôpital régional de Sidi Bouzid pour une prise en charge médicale urgente.

Les autorités compétentes ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes et les causes de ce tragique accident. Le gouverneur de la région, accompagné de responsables locaux, s’est rendu sur les lieux pour superviser les opérations de secours et suivre de près la situation des blessés.