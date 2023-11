Le Parlement sud-africain a voté en faveur de la fermeture de l’ambassade israélienne dans le pays et de la rupture des relations diplomatiques avec Tel Aviv jusqu’à ce qu’Israël accepte un cessez-le-feu et participe aux négociations.

Selon le journal sud-africain eNCA : “Le Parlement sud-africain a voté pour la fermeture de l’ambassade israélienne et la rupture des relations diplomatiques. Les membres du Parlement ont également voté pour la suspension des activités de l’ambassadeur israélien en Afrique du Sud.”

Le Parlement a indiqué que ces mesures resteraient en vigueur jusqu’à ce qu’Israël accepte un cessez-le-feu et participe aux négociations organisées par les Nations unies.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a qualifié plus tôt les actions israéliennes dans la bande de Gaza de génocide et de crimes de guerre. Il a également souligné que son pays appelle à un arrêt des hostilités dans la bande de Gaza et à la reprise du dialogue entre les parties, tout en soulignant la nécessité du déploiement de forces de l’ONU en Palestine pour surveiller et maintenir le cessez-le-feu et protéger les civils.

Ramaphosa a également déclaré, dans un autre communiqué, que son pays avait déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale “pour enquêter sur les crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza”.