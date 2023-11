Gaza : 13 000 morts et 1,7 million de déplacés

La guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a débuté le 7 octobre 2023, a fait des ravages. Selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), 13 000 Palestiniens ont été tués, dont 75 % sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. 1,7 million de Palestiniens ont également été déplacés de leurs foyers, dont 930 000 vivent dans des installations de l’UNRWA dans les cinq localités de la bande de Gaza.

Le rapport de l’UNRWA indique que 770 000 personnes déplacées vivent dans des centres d’hébergement dans les gouvernorats du centre, de Khan Younès et de Rafah. Environ 160 000 personnes déplacées vivaient dans 57 écoles de l’UNRWA dans le nord de la bande de Gaza jusqu’au 12 octobre, date à laquelle elles ont été évacuées par les autorités israéliennes.

L’UNRWA souligne qu’elle ne peut pas atteindre ces abris pour fournir une assistance ou protéger les personnes déplacées. Elle ne dispose pas non plus d’informations sur leurs besoins et leurs conditions.

La guerre dans la bande de Gaza a été une catastrophe humanitaire. Le bilan humain est lourd, et de nombreuses personnes ont été déplacées de leurs foyers. L’UNRWA est en première ligne de l’aide aux personnes déplacées, mais elle est confrontée à des défis importants.