Pont de Bizerte : succès des essais de levage, une étape cruciale

Les équipes techniques et administratives chargées des travaux de la première phase du projet de rénovation du système électromécanique du pont mobile de Bizerte ont brillamment réussi les essais de levage du pont et ont testé avec succès le nouveau système installé, permettant ainsi à plusieurs navires amarrés depuis un certain temps au port commercial de Bizerte Menzel Bourguiba de quitter le port tôt ce dimanche.

Le président du comité régional de secours et le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellawi, ont salué, lors de leur supervision sur le terrain tôt ce matin, toutes les étapes des travaux accomplis ainsi que les efforts considérables déployés par toutes les parties, tant au niveau technique qu’administratif, qu’elles soient locales, régionales ou centrales, pour réaliser ce succès tunisien renouvelé. Celui-ci a été réalisé grâce à la pensée, aux compétences et à l’expertise tunisiennes à 100 %, permettant de rétablir le mouvement sur le pont et, par là même, le développement du port commercial de Bizerte Menzel Bourguiba et des autres structures liées au pont. Cela revêt une importance particulière pour renforcer le développement régional dans son contexte national, méditerranéen et international, en plus de son impact positif sur le climat social et sociétal dans la région et dans tout le pays.

De son côté, la directrice régionale de l’équipement à Bizerte, Om El Zein Temeni, a déclaré qu’une fois cette première phase des travaux de rénovation du système électromécanique du pont mobile achevée, ainsi que quelques questions techniques résolues, l’installation reprendra ses activités normales, parallèlement à la progression de tous les éléments du contrat du projet, qui ont déjà atteint plus de 65 %. Ces éléments devraient être finalisés avant la date prévue.