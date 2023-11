Snoop Dogg surprend le monde en annonçant qu’il arrête de fumer du cannabis

Le célèbre rappeur américain Snoop Dogg, longtemps synonyme de la culture du cannabis, a pris le monde entier de court en révélant sa décision de mettre un terme à sa consommation de marijuana. Connu pour son attachement notoire à cette plante, Snoop Dogg est depuis des décennies l’une des figures emblématiques associées à l’amour du cannabis dans l’industrie musicale.

La G-Funk, le style West Coast et son lien avec la marijuana ont façonné l’image de Snoop Dogg, lui conférant une aura indéniable et une place de choix dans le panthéon du rap des années 90 et 2000. Sa présence iconique avec un joint à la main était devenue presque aussi emblématique que d’autres traits associés à des personnalités telles que Rocco Siffredi et sa relation au plaisir charnel, ou même George Clooney et son attachement au café.

Cependant, une nouvelle ère semble pointer à l’horizon. Dans une déclaration postée sur ses plateformes sociales le jeudi 16 novembre, Snoop Dogg a surpris ses fans en annonçant son intention d’abandonner la consommation de cannabis. Il a partagé: “Après mûre réflexion et des discussions en famille, j’ai pris la décision d’arrêter de fumer. Veuillez respecter ma vie privée, s’il vous plaît.”

Cette déclaration inattendue a déclenché une vague de réactions mitigées parmi ses admirateurs. Certains expriment leur soutien à cette nouvelle étape dans la vie du rappeur, soulignant l’importance de prioriser la santé et le bien-être. D’autres manifestent leur surprise face à ce changement radical, se demandant comment cette transformation influencera le style de vie et l’art de Snoop Dogg à l’avenir.