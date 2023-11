Tunisie – Météo : Ciel peu nuageux et températures entre 20 et 28 degrés

Le ciel sera peu nuageux, mercredi, au nord. Les nuages seront plus denses, progressivement, au centre et au sud, et dans les zones ouest du pays, au cours de la nuit, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales se situeront entre 24 et 28 degrés dans les différentes régions du pays, et aux alentours de 20 degrés aux hauteurs ouest. Le vent soufflera fort près des côtes nord. La mer sera agitée à très agitée au nord, et peu agitée à agitée aux cotes est du pays.