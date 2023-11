Football – Euro-2024 : le ballon officiel du tournoi dévoilé

L’équipementier allemand “Adidas” a dévoilé mercredi avec l’UEFA, le ballon qui sera utilisé lors de l’Euro 2024 en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochains.

Il s’agit du tout premier ballon connecté utilisé lors d’un Championnat d’Europe, qui se nommera le “Fussballliebe” (amour du football en allemand).

Le cuir sera doté de la technologie “Connected Ball” destinée à permettre aux arbitres de prendre des décisions plus justes en temps record et s’ajoute à la technologie semi-automatisée de la détection du hors-jeu déjà utilisée lors du mondial 2022 au Qatar.

Plusieurs couleurs sont visibles et ressortent, en plus du blanc de la base, des détails noirs entourés de rouge, orange ou vert fluo sont présents. Ces couleurs célèbrent selon le communiqué de presse de la marque “la vitalité que les nations concurrentes apportent au championnat et la pureté simple du football, qui lui vaut d’être aimé dans le monde entier”.

Le ballon est décoré de motifs en forme d’ailes noires aux bords coloreés. Elles sont mises en valeur par des points de couleur, qui symbolisent le “mouvement du ballon” et “l’énergie qui imprègne le football”, avancent les équipes d’Aadidas.

Les “ailes noires” représentent “le mouvement du ballon et l’énergie qui imprègne le football”. Chacune d’entre elles est reliée au motif du stade des villes hôtes qui accueilleront la compétition.

Le stade Olympique de Berlin, le stade de Cologne, le BVB stadion de Dortmund, la Düsseldorf arena, la Frankfurt arena, l’arena AufSchalke de Gelsenkirchen, le Volksparkstadion d’Hambourg, le stade de Leipzig, la Munich Football arena et la Stuttgart arena verront leurs tribunes garnies

cet été. Ces enceintes sont mises à l’honneur et sont toutes représentées sur le ballon.

On y retrouve aussi, dans ce ballon des matchs officiels de l’EURO24, le logo du trophée bien présent “Joue au football selon tes propres règles avec FUSSBALLLIEBE”.

“Quelle que soit la surface et peu importe avec qui tu joues, le plus important est de vivre ces moments qui te font aimer le jeu dans sa forme la plus pure” ajoute l’équipementier dans son communiqué.

Pour rappel, les ballons de l’Euro sont produits depuis 1968 par la marque “Adidas”.

L’Italie, sacrée championne d’Europe en 2021 en Angleterre, va tenter de conserver sa couronne, mais la concurrence sera rude.