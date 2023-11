Le directeur de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jammali a déclaré que 85 mille nouveaux postes d’emploi par an sont recommandés pour maitriser le taux de chômage en Tunisie, ajoutant que plus de 100 mille nouveaux postes d’emploi par an doivent être fournis pour réduire le taux de chômage, eu égard au contexte économique et social difficile à l’échelle nationale et mondiale.

Le directeur de cabinet du ministère de l’emploi a souligné, au cours de sa participation à l’ouverture d’un atelier de travail organisé lundi à Tunis, la nécessité de promouvoir la qualité des offres d’emploi dans le secteur privé notamment celles liées aux nouvelles technologies.

Le démarrage d’une étude sur “le dossier du leadership entrepreneurial en Tunisie” a été annoncé au cours de cet atelier de travail qui s’est déroulé en présence de la représentante de la direction générale de la banque Africaine de développement (BAD) Malinne Blomberg et de la directrice de la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

A cette occasion, le directeur du cabinet a indiqué dans son allocution que le gouvernement accorde un grand intérêt au dossier du leadership entrepreneurial en Tunisie vu sa capacité à l’employabilité et à la réalisation de la valeur ajoutée, précisant qu’il offre des opportunités supplémentaires d’emploi et assure la pérennité des postes d’emploi permanents.

Il a affirmé que le ministère de l’emploi travaille selon une approche participative avec tous les acteurs sociaux, économiques et partenaires techniques et financiers y compris avec la BAD et la BERD.

Jammali a précisé que les diplômés du supérieur à la recherche d’emplois peuvent bénéficier de financements pouvant atteindre jusqu’à 200 mille dinars de la part de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour le financement de leurs projets.

Il a relevé que la loi de finances 2023 a prévu une ligne de financement en faveur des entreprises socio-économiques moyennant une enveloppe estimée à 30 MD qui sera consacrée à l’octroi de crédits à des taux préférentiels pour la création d’entreprises.

Par ailleurs, le directeur de cabinet du ministère de l’emploi a indiqué que le programme d’appui aux petites entreprises en difficulté démarre prochainement avec un budget d’un montant de 26 MD en collaboration avec l’agence française de développement.