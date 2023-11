Tunisie : Augmentation du prix de vente du sucre destiné aux industriels et artisans

Le ministère du Commerce et du développement des exportation a maintenu le prix du kilogramme de sucre en vrac et en conserve destiné à la consommation familiale inchangé et a augmenté d’un dinar le prix du kg destiné aux industriels et artisans pour atteindre 2 900 millimes, selon le ministère du Commerce.

Le prix de 1 kg de sucre en morceaux a augmenté à 4300 millimes et le prix du sucre en bûchettes à 4700 millimes, a-t-on ajouté.

Le ministère du Commerce a adressé à l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), des décisions fixant les prix de vente du sucre, du riz et du thé vert destinés à la consommation familiale, industrielle et artisanale, à partir du 1er novembre 2023.

Le prix de vente du riz étuvé thaïlandais a augmenté de 500 millimes, passant de 2 300 millimes à 2800 millimes, tandis que le prix du riz basmati est passé à 6 500 millimes.

Le ministère a décidé, selon le même document, la vente du paquet de 250 grammes du thé vert bourgeon à 3000 millimes et du paquet de 150 grammes du thé rouge du Sri Lanka à 4 200 millimes. Les prix de vente au public d’un kg de thé vert bourgeon et d’un kg du thé rouge du Sri Lanka ont été fixés respectivement à 12 et 28 dinars.

Le ministère du Commerce a souligné la nécessité de respecter cette décision, ajoutant que son application sera contrôlée et que les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois et décrets en vigueur.

La Tunisie fait face depuis plusieurs mois à des difficultés en termes d’approvisionnement du marché en produits alimentaires, notamment le sucre et le café, en plus d’autres produits telles que la farine, la semoule et l’huile végétale, qui ont enregistré des perturbations et des ruptures de leur approvisionnement.