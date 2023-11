LNFP (sanctions) : Le gardien de l’EGS Gafsa suspendu trois matches

La Ligue nationale du football professionnel a infligé, jeudi, une suspension de trois matches au gardien de l’EGS Gafsa, Ali Ayari, en plus d’une amende de 5 000 dollars, et ce pour ses propos envers l’arbitre lors du match contre le Club Africain, disputé samedi dernier, dans le cadre de la Ligue 1.

D’autre part, la Ligue a infligé à l’EGS Gafsa, à l’US Ben Guerdane et au CA Bizertin un blâme et une amende de 5 mille dinars chacun pour jets d’objets divers et de fumigènes par leurs supporters avec récidive, lors de leurs derniers matches contre respectivement le C.Africain, l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis.

Le CS Sfaxien a, de son côté, écopé d’un blâme et d’une amende de 1500 dinars pour allumage de fumigènes par les supporters lors de son dernier match face à l’AS Marsa, tandis que l’Olympique de Béja s’est vu infliger un blâme et une amende de 2 500 dinars pour jet de projectiles par les supporters lors de son match contre le Stade Tunisien.

Un blâme a été, par ailleurs, infligé à l’AS Réjiche (Ligue 2), pour jets de pierres par ses supporters sur le terrain lors du match contre l’O. Sidi Bouzid.