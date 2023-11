La Tunisie s’apprête à instaurer une réforme globale du système éducatif

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué aujourd’hui mercredi que la Tunisie s’apprête à introduire une réforme globale au système éducatif, dont l’objectif est d’instaurer un nouveau système éducatif qui répond aux aspirations des citoyens et aux exigences internationales.

Boughdiri a ajouté, lors de sa participation aux travaux de la 42ème session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, que la Tunisie est activement impliquée dans tous les efforts internationaux visant à diffuser l’éducation de manière équitable, indiquant que le processus de réforme globale du système éducatif a débuté suite à l’appel du président de la République, Kais Saied, en lançant la consultation nationale relative à la réforme du système éducatif.

Il a souligné le rôle de la science et du savoir dans l’édification des valeurs de liberté et d’égalité entre les peuples, et dans le respect de la diversité et de la différence de manière à garantir le droit à la vie.

Le ministre a déclaré que la Tunisie attache une grande importance au secteur de l’éducation étant donné son rôle majeur dans l’amélioration de la qualité de vie, et a toujours opté pour l’investissement dans le capital humain en tant que choix stratégique.

Par ailleurs, il a également renouvelé la détermination de la Tunisie de renforcer la coopération avec les pays frères et amis dans le cadre du respect des principes des Nations Unies et de la diffusion des valeurs de coexistence, de liberté et de différence, saluant à cet effet les efforts de l’UNESCO dans la diffusion des principes universels de maintien de la paix et de la sécurité qui rassemblent les différents peuples du monde.

Il a affirmé que la Tunisie est engagée dans sa politique éducative, scientifique et culturelle à parvenir à assurer une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous, à travers son implication constante dans les efforts internationaux visant à améliorer l’éducation.

Il a aussi indiqué que le gouvernement tunisien est conscient et pleinement engagé dans la nécessité de développer l’éducation à travers notamment le lancement de la plateforme numérique innovante baptisée “L’école de la Tunisie du futur”.