Des associations et organisations tunisiennes appellent à la mobilisation internationale pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza

Des associations et organisations tunisiennes ont appelé dans un communiqué conjoint publié , mardi, les organisations internationales, les syndicats et les associations actives dans les domaines de la santé reproductive et des droits de l’enfant et de la mère, ainsi que les gouvernements des pays qui “prétendent” défendre les droits des mères et les activistes et universitaires, à se mobiliser pour mettre fin aux massacres de l’agression sioniste et revendiquer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Les associations signataires du communiqué intitulé ” Arrêtez le meurtre maintenant ” ont appelé à aider les Palestiniens en leur assurant l’accès immédiat aux médicaments, à l’eau et à l’électricité.

Selon la même source, les femmes enceintes dans la bande de Gaza subissent les pires traitements. ” Elles sont tuées, elles subissent des avortements forcés, ou elles accouchent dans des conditions inhumaines et sans anesthésie en l’absence de médicaments”, indique le communiqué.

En un mois, les raids israéliens sur la bande de Gaza ont fait plus de 10 mille morts, dont 67% sont des femmes (2500) et des enfants (4800) outre la disparition de milliers de personnes sous les décombres et ce, selon les statistiques du ministère de la santé palestinien.