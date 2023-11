Tunisie – Météo : Des averses isolées et orageuses attendues au nord et au centre

Temps brumeux le matin dans la région du Sahel puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions et parfois très nuageux au nord et au centre, où des averses isolées et orageuses sont attendues. Vent fort, la vigilance est de mise près des côtes et au sud où il y’aura des vents de sable.

Mer très agitée à l’est du pays et agitée au nord. Les températures maximales oscilleront entre 17 et 23 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 24 et 30 degrés sur le reste du pays. Les températures atteindront 34 degrés à Borma et Borj El Khadhra, à l’extrême sud.