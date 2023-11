Tozeur-Elections : Un tissu économique fébrile et peu diversifié

Le gouvernorat de Tozeur est situé à environ 455 kilomètres au sud-ouest de la capitale Tunis, et est bordé au nord par le gouvernorat de Gafsa et à l’est et au sud par celui de Kébili.

Avec une superficie totale de 5593 km2, il s’agit du plus réduit des gouvernorats du quatrième district en termes de superficie, considéré pourtant, comme un portail d’entrée vers le désert et une oasis qui se distingue par la qualité de sa production de dattes, propulsant la région au rang d’une destination touristique largement prisée.

Le gouvernorat de Tozeur regorge également d’eaux souterraines et de vastes pâturages, estimées à environ 55% de la superficie de la région, outre la présence sous son sol de matériaux de construction manufacturables, notamment le sel et l’argile.

Au rang des services et infrastructures, Tozeur est considéré parmi les gouvernorats ayant réalisé un saut qualitatif en la matière, enregistrant des taux élevés de raccordement à l’eau potable et à l’électricité (90%).

La région se distingue également par un réseau de routes pavées couvrant 57,2% de la superficie du gouvernorat, en plus d’un aéroport international moderne et d’une ligne de chemin de fer.

Ces avantages étant de l’ordre du concret, toujours est-il qu’un nombre important d’habitants et des activistes de la société civile estiment que la région souffre d’isolement, au regard d’un usage non-optimal de l’aéroport, de l’inexploitation de la ligne ferroviaire ainsi que de l’éloignement de la région du réseau routier.

Un tissu économique peu diversifié basé sur la production de dattes

Le tissu économique du gouvernorat de Tozeur dépend en grande partie de la filière des dattes, en proie à des problèmes de climat et de commercialisation malgré le développement de la production régionale, avec une moyenne comprise entre 50 mille et 70 mille tonnes annuelles au cours des dix dernières années.

Cela étant, la production agricole dans les oasis se trouve aux prises avec un manque de diversité, la culture des palmiers dattiers s’accaparant la quasi-totalité des plantations au mépris d’une agriculture qui inclurait des arbres fruitiers et des légumes, ce qui a provoqué une détérioration la biodiversité des oasis.

Le secteur de la production des dattes compte à ce jour, 52 entreprises employant environ 4.400 personnes, dont 35 entreprises entièrement exportateurs employant plus de 3.800 personnes.

Un secteur touristique saisonnier et précaire

Le secteur du tourisme est considéré comme le deuxième secteur actif dans le gouvernorat de Tozeur. Au cours des trente dernières années, il a connu une augmentation accrue du nombre des hôtels et l’exploitation du potentiel naturel et culturel de la région.

En dépit de cette distinction, le secteur du tourisme dans le gouvernorat de Tozeur, demeure fragile, affecté en ce sens par les variables et les facteurs internes et externes, ayant conduit, depuis 2010, à la fermeture de plus d’une trentaine d’unités touristiques et à la mise au chômage de centaines de travailleurs dans le secteur.

Changer le modèle de développement se présente dès lors comme étant l’une des solutions susceptibles de créer une nouvelle dynamique économique à travers le financement des petits projets dans certains secteurs innovants, à l’instar des programmes d’énergies renouvelables et de transformation agricole et des matières premières.