Une première mondiale : la transplantation d’un système de stimulation cardiaque réussie à l’hôpital la Rabta

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui que le pôle médical des maladies cardiaques et vasculaires de l’hôpital la Rabta a réalisé récemment une avancée médicale exceptionnelle, une première mondiale en son genre : la transplantation d’un système physiologique de stimulation cardiaque.

L’équipe médicale a réussi à effectuer cette procédure révolutionnaire en stimulant le côté gauche du cœur d’une femme enceinte atteinte de “constriction totale de l’oreillette” et d’un “switch de la grande circulation”, tout en minimisant l’exposition aux rayons X, sans aucun risque pour le fœtus, selon un communiqué du ministère de la Santé.

La réussite de cette opération a été rendue possible grâce à la coopération des équipes médicales et paramédicales du département de physiologie fonctionnelle et de réanimation cardiaque, supervisé par le professeur Mohamed Sami Mourali, en collaboration avec la professeure Sana Wali, le docteur Zineb Jabari, et la docteure Manel Ben Halima.

Cette prouesse médicale représente un grand pas en avant dans le domaine de la médecine cardiaque et offre de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies cardiaques complexes. Elle témoigne du dévouement et de l’expertise des professionnels de la santé de l’Hôpital Universitaire La Ligue, qui continuent d’innover et de repousser les limites de la médecine pour le bien-être de leurs patients.