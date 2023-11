Opération anti-contrefaçon à Gabès : saisie de plus de 17 000 litres d’huile d’olive non conforme

Dans le cadre d’une opération conjointe entre la Garde nationale de Martès et les services de contrôle économique de l’administration régionale du commerce à Gabès, une quantité de 17 150 litres d’huile végétale non subventionnée et d’huile d’olive contrefaite a été récemment saisie. Cette quantité a été trouvée chez un grossiste et dans un moulin à huile traditionnel situé dans la région de Matmata.

Selon une source officielle de l’administration régionale du commerce à Gabès, l’enquête a révélé que les personnes impliquées dans cette opération avaient mélangé de l’huile d’olive avec une autre quantité d’huile végétale non subventionnée, y ajoutant également de la curcumine. Le propriétaire du moulin a été placé en détention après consultation du ministère public, en attendant que la Garde nationale de Martès poursuive l’enquête.

Cette opération de répression contre les produits contrefaits souligne l’engagement des autorités locales à garantir la qualité et l’authenticité des produits alimentaires sur le marché. La contrefaçon d’huile d’olive est un problème sérieux dans la région, et les autorités continuent de lutter contre de telles pratiques pour protéger la santé des consommateurs et l’intégrité de l’industrie de l’huile d’olive.