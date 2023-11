Le ministère de l’agriculture en Tunisie intensifie la lutte contre le gaspillage de l’eau avec de nouvelles mesures

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche a décidé de renforcer la surveillance de la conformité aux règlements concernant certaines utilisations de l’eau et de prendre les mesures légales nécessaires contre les contrevenants.

Lors d’une réunion tenue ce samedi, le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaati, a préparé un plan visant à approvisionner en eau potable à partir des transferts d’eau du nord, compte tenu de la poursuite de la baisse des précipitations. De plus, il a été convenu de programmer des journées de sensibilisation dans toutes les régions du pays à partir du 13 novembre 2023 sur la valeur de la ressource en eau dans le contexte de la rareté des précipitations, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Les participants, dont le Secrétaire d’État aux Eaux et aux Forêts et les gouverneurs des gouvernorats de Ben Arous, de La Manouba, d’Ariana, de Bizerte, de Sousse, de Sfax et de Mahdia, ont convenu de mettre en place un plan d’action strict pour éliminer les connexions non autorisées aux réseaux d’irrigation. Ils ont également révisé la situation des comités de gestion de l’eau afin de réduire les infractions et de résoudre les problèmes liés à la distribution de l’eau et au paiement des factures, en particulier dans les zones à forte consommation d’eau.

Ils ont également discuté de la mise en place d’un tableau de bord pour réglementer les horaires de connexion aux puits prévus au réseau d’eau potable, tout en définissant les coûts et le nombre de puits concernés, ainsi que les taux attendus pour réduire la pression sur les eaux de surface.

Le ministre a également évoqué la création de stations de dessalement d’eau de mer pour réduire la pression sur les eaux du nord et fournir l’infrastructure nécessaire pour traiter les eaux usées vers les zones côtières. Il a souligné la nécessité de désaliniser les eaux souterraines dans le sud tunisien.

Le ministre a annoncé qu’un certain nombre de mesures d’urgence sont en cours pour garantir la sécurité alimentaire nationale et garantir l’approvisionnement en eau potable. Cela comprend notamment la création de stations de dessalement de l’eau de mer, la régulation de l’utilisation des puits pour la réduction de la pression sur les eaux de surface, et l’intégration des puits privés et publics dans les réseaux d’eau potable.

La Tunisie fait face à une sécheresse prolongée et à une diminution des ressources en eau, ce qui rend ces mesures essentielles pour répondre aux besoins en eau du pays.