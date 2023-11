Agression sur Gaza : la Tunisie intensifie sa mobilisation diplomatique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a adressé des correspondances à certains de ses homologues des pays membres du Conseil de sécurité international et aux secrétaires généraux de plusieurs Organisations internationales et régionales, suite à l’aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et la poursuite des agressions sionistes barbares.

Le ministre a souligné, dans ces correspondances, la nécessité d’agir de concert en vue de mettre fin à l’agression sur les territoires palestiniens occupés et d’assurer l’acheminement continu des aides humanitaires, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, les correspondances ont été adressées aux secrétaires généraux de l’Organisation des Nations-Unies, la Ligue arabe, l’Organisation de conférence islamique, l’Union Africaine et l’Organisation internationale de la Francophonie ainsi que le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.