Espérance de Tunis : “Je suis heureux d’être confirmé à la tête de l’équipe” (Tarek Thabet)

L’entraîneur Tarek Thabet s’est déclaré, jeudi, heureux d’être confirmé à la tête de l’Espérance de Tunis, indiquant que cette nomination constitue un moment déterminant dans sa carrière sportive, après avoir porté pendant de nombreuses années les couleurs du club sang et or.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le coach espérantiste a remercié les supporters de l’Espérance de Tunis pour avoir soutenu leur équipe lors du match contre le Wydad Athletic Club du Maroc comptant pour les demi-finales retour de l’African football League, regrettant la non qualification pour la finale de la compétition dans une scénario semblable à celui de la finale de la Ligue des champions d’Afrique en 1999 contre le Raja Casablanca.

Il a indiqué que la participation à la Ligue africaine a révélé une nouvelle équipe capable de concurrencer pour le titre de la Ligue des champions, soulignant qu’un gros travail attend le groupe au cours de la période à venir pour atteindre les objectifs fixés aux niveaux local et continental.

Thabet a promis aux supporters de l’Espérance de Tunis d’apporter le plus escompté à l’équipe qui a, a-t-il dit, progressé d’un match à l’autre après avoir réussi à construire un groupe homogène.

Il a ajouté que sa responsabilité va redoubler, notamment après avoir vu les supporters applaudir l’équipe mercredi pour sa performance face au Wydad et pour l’esprit de vainqueur dont elle a fait preuve, en vue d’atteindre le plus haut niveau à l’échelle nationale et continentale.

L’Espérance de Tunis a été éliminée mercredi en demi-finale retour de la Ligue africaine par les Marocains du Wydad aux tirs au but (4-5), après que les deux équipes ont remporté chacune une manche.

Il est à noter que Tarek Thabet a assuré l’intérim à la tête du club après la démission de Moine Chaabani. Depuis, il a dirigé cinq matches, un contre l’US Monastir en Ligue 1, et quatre en Ligue Africaine, contre les Congolais du TP Mazembe (quarts de finale aller et retour) et le Wydad Casablanca (demi-finales aller et retour).