Blessés de la révolution : La Fondation Fidaa va faire bénéficier 400 élèves et étudiants d’une bourse d’étude

La Fondation Fidaa va faire bénéficier près de 400 élèves et étudiants parmi les enfants des martyrs et blessés de la Révolution et des opérations terroristes de bourses d’étude dont la valeur annuelle varie entre 880 et 3300 dinars, selon le niveau d’études, annonce son président Ahmed Jaâfar, ajoutant qu’ils bénéficieront, aussi, d’un logement universitaire systématiquement.

Le président de la “Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs et blessés de la révolution” a ajouté que ces élèves et étudiants auront, dans les prochains jours, des cartes de la Poste tunisienne leur permettant de bénéficier de leurs bourses.

Lors d’une conférence de presse organisée, jeudi, au siège de la Fondation, consacrée à la signature d’une convention avec la Poste tunisienne à cet effet, Jaâfar a indiqué que la fondation a fini d’installer 80% de la base des données relatives aux martyrs et blessés de la révolution, précisant qu’il s’agit d’un grand travail “puisque les données des concernées ont forcément changé depuis 2011, notamment l’adresse du domicile et le statut social”.

La Fondation Fidaa a été mise en place en vertu d’un décret-loi publié le 9 avril 2022 au Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

Il s’agit du décret n° 2022- 957 du 22 décembre 2022 portant organisation administrative et financière et du mode de fonctionnement de la Fondation “Fidaa”.

Ahmed Jaâfar a, par ailleurs, tenu à préciser que la Fondation se préoccupe de toutes les familles et tous les enfants des martyrs et blessés de la révolution, sans distinction aucune.

“Bien que l’institution ait commencé de travailler depuis seulement 4 mois, celle-ci a organisé près de 32 séances de travail pendant cette période”, a-t-il dit.

De son côté, le PDG de la Poste tunisienne, Sami Mekki, a indiqué qu’en vertu de la convention avec la Fondation Fidaa, les familles des martyrs et blessés de la révolution bénéficieront d’un compte virtuel et des cartes de paiement électronique totalement gratuites pour utiliser leurs bourses.

Il a ajouté que 95% de ces cartes sont déjà prêtes.