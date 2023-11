AFL (1/2 finale retour) EST-WAC : Les déclarations d’après match

Voici les déclarations des entraîneurs à l’issue de la demi-finale retour de la Ligue africaine de football, ayant opposé mercredi au stade Hamadi Agrébi de Radés l’Espérance sportive de Tunis au Widad Athlétique club de Casablanca et remportée aux tirs au but par la formation marocaine (1-0, 5-4 aux TAB):

Tarek Thabet (entraîneur de l’Espérance ST): “Nous avons livré une bonne prestation tout au long des 90 minutes du match, mais la chance nous a manqué en toute fin de la rencontre. Etre éliminé en demi-finale aux tirs au but et devant nos supporters venus en masse est très douloureux. Nous avons pourtant dominé la majeur partie de la rencontre et nous nous étions crée plus d’occasions franches que notre adversaire qui sans se procurer la moindre occasion s’est vu propulsé en finale. Il faut dire que malgré l’élimination l’Espérance a vu naître une équipe forte et un groupe solidaire et compétitif capable de jouer plus d’un titre à l’avenir”.

Adil Ramzi (entraîneur du WAC): “Je suis très heureux de la qualification pour la finale. Mon équipe à jouer un grand match sur le plan tactique. Nous avons privilégié une stratégie défensive et évité de s’aventurer trop vers l’attaque au risque de d’encaisser un but qui compliquerait notre mission, notamment que l’Espérance dominait la rencontre. Nous avons été fair-play et évité de perdre délibérément du temps face à un adversaire du calibre de l’Espérance”.