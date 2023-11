L’Office National de la Famille et de la population (ONFP) s’emploie à renforcer les équipes mobiles dans certains gouvernorats et délégations qui connaissent une hausse du taux de natalité pour une plus grande sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, a déclaré, mercredi à la TAP, le président, directeur général de l’office, Mohamed Douaji en marge d’une table ronde organisée sur l’ouvrage “les proverbes tunisiens et les question de population” en hommage à son auteur, le professeur Monji Bchir.

Douaji a indiqué que la réduction des effectifs due, en particulier, aux départs à la retraite et à l’absence de recrutements a eu des répercussions négatives sur l’activité de l’office.

Douaji a confirmé que les moyens de contraception seront disponibles en quantités suffisantes au cours de l’année prochaine sur tout le territoire de la République.

Il a ajouté que la politique de l’Etat est claire en matière de santé sexuelle et reproductive en garantissant la prestation des services de santé.

De son côté, le démographe Hafedh Chekir a souligné, dans une déclaration aux médias qu’il existe de profondes transformations dans la société tunisienne, notamment la réticence des 35-40 ans au mariage, en plus d’une faiblesse de l’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive.