L’Espérance sportive de Tunis a vu son parcours en Ligue africaine de football, dans sa toute première édition, s’arrêter ce soir, à l’occasion de la demi-finale retour de la compétition face au Widad Athlétique club de Casablanca.

Parti avec un retard d’un but accusé depuis la manche aller disputée dimanche dernier au complexe Mohamed V au Maroc, les sang et or étaient pourtant revenu à égalité avant de céder lors de la séance de tirs au but.

L’unique buteur de la rencontre, le brésilien Rodrigo Rodrigues avait péché en ratant son penalty, pour permettre aux marocains de s’imposer 5-4, après avoir redonné l’espoir aux 30 mille supporters présents de voir l’Espérance en finale.

Sur l’ensemble du match, ni l’EST ni le WAC n’avaient convaincu. Le Club de Bab Souika disposait pourtant des moyens et des atouts pour décrocher son billet pour la finale.

Revenu à une formation modèle, la même engagée lors du quart de finale retour contre le TP Mazembé, le staff technique sang et or tablait sur une plus grande force d’attaque grâce notamment aux deux brésiliens alignés ensemble d’entrée pour un schéma en 4-3-2-1.

Le premier quart d’heure de jeu passait inaperçu sans la moindre occasion sérieuse d’un côté comme de l’autre.

Les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hmida peinaient à imposer leur rythme face à un bloc défensif marocain placé relativement haut et à presser une défense du WAC jouant sans complexe.

En effet, les protégés du coach Adil Ramzi semblaient négocier une première mi-temps sans être pénalisés par le fait d’évoluer hors de leur sol et devant prés de 30 mille supporters espérantistes.

La première accélération sur une offensive tunisienne permettait à la 26e au brésilien Sasse d’opérer une belle remise à Ghaith Ouhabi qui voyait la frappe moyennement forte contrer par un défenseur et détournée en corner.

Pour une formation espérantiste sensée produire un volume de jeu important et attaquer en outrance pour espérer renverser la vapeur, ce qui restait de ces premières 45 minutes attestait de l’impuissance des protégés de Tarek Thabet.

Les dix dernières minutes étaient à l’image du premier quart d’heure et même les 4 minutes de temps additionnels ne changeaient rien à l’issue de cette mi-temps 0-0.

Après la pause citron, les joueurs espérantistes affichaient une plus grande détermination en se ruant d’emblée vers l’attaque sous l’impulsion de Houssem Teka et Yan Sasse. Les deux ailiers se montraient également plus dynamiques.

A la 53e, Adil Ramzi opérait son premier changement en lançant l’ex-sang et or, le libyen Hamdou El Houni à la place de Montassar Lahtimi. De son côté, Thabet remplaçait Ghacha par Keba Sowe.

Les deux changements ne modifiaient en rien la physionomie du match jusqu’à la 66e et une action amorcée sur la flanc droit de l’Espérance, un centre de Bouguerra et une jolie tête du Brésilien Rodrigues permettant aux siens de mener par un but à zéro.

Il aura fallu voir les locaux procéder par un soudain changement de rythme pour se projeter rapidement vers l’avant; Après un belle récupérée en milieu de terrain, Ghaith Ouahabi se montrait disponible pour réclamer le ballon, le remettre à Oussama Bouguerra lequel par un centre millimétré permettait à Rodrigues de placer une tête gagnante.

En guise de riposte immédiate, le staff marocain lançait Ounajm et Junior à la place de Bousofiane et El Bahri à la 71e. Thabet procédait lui par un changement poste pour poste en remplaçant Ouahabi touché aux adducteurs par Ogbelu.

La machine sang et or poursuivait sur sa lancée et Sasse était même proche de doubler la mise à la 83e, mais sa demi-volée trouvait la barre.

Le brésilien remettait ça à la 89e et une action éclair à la Tikitaka permettait à son compatriote Rodrigues de doubler la mise, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu.

Voyant ses troupes ainsi boostés, Tarek Thabet opérait un double changement: Derbali et Bouchniba remplaçaient Bouguerra et Ben Ali. Moez Ben Cherifia est également remplacé dans les cages par le jeune Amen Allah Memmiche en prévision d’une éventuelle séance des tirs au but.

Et ce présage se confirmait lorsqu’une fois les 7 minutes d’arrêt de jeu s’écoulaient, l’arbitre sifflait la fin du temps réglementaire sur un léger avantage pour les sang et or 1-0 qui remettait les deux formations à égalité sur les deux matchs 1-1.

Cependant, tout espoir se discipait vers la fin de la séance des tirs au but qui se soldait en faveur des marocains 5-4.

Formation de l’Espérance ST: Ben Cherifia (Memmiche 90e), Meriah, Tougai, Ben Hmida, Ben Ali (Bouchniba 90e), Teka, Ouahabi (Ogbelu 75e), Sasse, Ghacha (Sowe 55e), Bouguerra (Derbali 90e)et Rodrigues.