Le bâtonnier de l’Ordre des avocats : “L’agression contre Gaza est un crime contre l’humanité”

L’Ordre des avocats de Tunisie a décidé de boycotter les assises de l’Union internationale des avocats (UIA) qui se tiennent actuellement à Rome, a déclaré le bâtonnier Hatem Meziou en marge de la “Journée de colère nationale” organisée en soutien au peuple palestinien, victime d’atteintes aux droits humains et de crimes contre l’humanité.

Cette décision intervient en réaction à la prise de position pro-sioniste de l’UIA, a-t-il dit. “Tant que l’Union internationale des avocats n’aura pas révisé sa position et n’aura pas condamné les crimes commis par la machine de guerre sioniste à Gaza, nous camperons sur la nôtre”.

L’UIA avait, dans une déclaration publiée le 12 octobre, déclaré son “soutien inconditionnel aux actions d’Israël” et “condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées par la résistance palestinienne en Israël”.

Jeudi dernier, l’Ordre des avocats de Tunisie a déclaré qu’il envisage de suspendre, définitivement, son adhésion à l’UIA au cas où elle ne renonce pas à sa position en faveur de l’entité sioniste.

Le bâtonnier a, par ailleurs, déclaré que les avocats tunisiens ont adressé un message fort aux “Palestiniens et à la résistance vaillante à Gaza” leur signifiant que “la victoire finale est proche”, tout en tenant à qualifier l’agression contre Gaza de “crime contre l’humanité perpétré sous le regard complice de tous”.

Il a également critiqué les dirigeants des pays occidentaux qu’il accuse d’être les complices du massacre de milliers de femmes et d’enfants, fustigeant leur silence coupable et condamnant leur soutien sans faille à l’entité sioniste. Ces crimes ne peuvent rester impunis, a-t-il martelé.

Me Meziou a, également, qualifié les dirigeants arabes de “traitres” et de “complices” des crimes sionistes par leur silence, leur indifférence et les accords de normalisation qu’ils ont conclus avec l’entité sioniste.

Le bâtonnier s’est félicité de “la prise de position honorable” et courageuse de la Tunisie, appelant le président de la République à soutenir davantage le peuple palestinien dans son combat pour son droit légitime et à “prendre position de manière ferme” envers les ambassadeurs accrédités en Tunisie et dont les pays appuient les agressions sionistes à l’encontre du peuple palestinien.

Il a également appelé à adopter au plus vite une criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste.