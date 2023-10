AFL (1/4 de finale retour) : L’Espérance ST domine le TP Mazembé 3-0 et passe au dernier carré

L’Espérance sportive de Tunis s’est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue Africaine de football (AFL), dans sa toute première édition, en disposant largement des congolais du TP Mazembé 3-0 en quart de finale retour de la compétition, disputé jeudi au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Les réalisations tunisiennes ont été signées, Oussama Bouguerra à la 45e et à la 76e et Mohamed Amine Tougai à la 89e.

Lors du match aller, rappelle-t-on, disputé dimanche dernier à Dar Es Salem en Tanzanie, l’Espérance s’était inclinée 0-1.

En demi-finale, les sang et or affronteront le vainqueur du dernier quart de finale qui opposera plus tard dans la soirée, les marocains du WAC de Casablanca aux nigérians d’Enyimba FC.

Pour ce qui est du match, le premier acte du match penchait nettement en faveur des espérantistes qui dominaient le débat de fond en comble et géraient sans difficulté les quelques tentatives congolaises.

Même le faut pressing exercé par les protégés de Lamine N’Diaye, n’avait en rien déstabilisé les rangs de la défense tunisienne.

Les sang et or avaient failli surprendre les congolais d’entrée, mais Le brésilien Rodrigo Rodrigues bien servi au point de penalty par Mohamed Amine Ben Hmida à la 4e butait sur un bon gardien congolais auteur d’un reflexe salvateur.

A la 14e, les protégés de Tarek Thabet avaient remis ça lorsque sur un corner bien exécuté par Yann Sasse, Tougai avaient vu sa tête à bout portant passer hors du cadre.

Pendant la première demi-heure de jeu, la domination espérantiste restée stérile Il aura fallu attendre la dernière minute du temps réglementaire de la première mi-temps (45e) pour voir la délivrance enfin intervenir pour les sang et or sur une balle arrêtée.

Sur un corner, Oussama Bouguerra reprenait de la tête un ballon en guise de remise, mais ce dernier filait directement dans les filets congolais.

Les cinq minutes de temps additionnel ajoutées par l’arbitre ne changeaient rien à l’issue du premier acte.

A la reprise, menés 0-1, les congolais opéraient leurs premiers changements. Trois d’un coup dans l’espoir d’inverser la vapeur. Du côté espérantiste, on conservait le onze de départ.

Et le TP Mazembé semblait de prime abord reprendre les choses en main, mais la machine sang et or reprenait de plus belle profitant des espaces laissés par des visiteurs en quête pressante de l’égalisation.

A la 60e minute, l’Espérance s’était procuré deux occasions de but de suite pour doubler la mise sans y parvenir.

Le TP Mazembé amorçait dans la foulée une action rapide en guise de riposte, mais le finish avait fait défaut à ses attaquants dans les derniers mètres. Le jeune portier Memmiche était pour sa part vigilent et bien au poste.

D’ailleurs, ce dernier s’illustrait majestueusement quelques secondes plus tard en sortant une parade de grande classe.

Le premier changement au sein de la formation tunisienne intervenait à la 73e; Ghaith Wahadi Cédait sa place à Onuche Ogbelu.

Ce changement apportait du nouveau lorsqu’à la 76e, Oussama Bouguerra récidivait en finissant le travail après une action amorçait par le flanc droit de l’Espérance.

Bien servi par l’autre brésilien du club de Bab Souika, Bouguerra n’avait qu’à pousser la balle du plat du pied au fond des filets.

Le caoch N’diaye jouait alors la carte de Bakat qui remplaçait Hainikoye à la 79e.

De son côté, Thabet lançait Raed Bouchniba et Keba Sowe à la place de Ben Ali et Rodrigues.

Au cours des dix dernières minutes, les congolais semblaient plus que jamais rués vers l’attaque, mais la confiance et l’efficacité qui s’étaient installées dans les rangs des locaux leur avaient permis de tripler la mise par le biais de l’algérien Mohamed Amine Tougai à la 86e et de sceller officiellement le sort du match en sa faveur.

Les dernières offensives congolaises n’apportaient rien de nouveau et l’Espérance se voyait propulsée en demies.