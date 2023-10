AFL : l’Espérance de Tunis face au TP Mazembe, pour prendre option sur le dernier carré

L’Espérance de Tunis abordera dimanche sa nouvelle aventure en Ligue Africaine de Football en affrontant les Congolais du TP Mazembe, à Dar Essalam à partir de 16h00, pour le compte des quarts de finale aller.

Le représentant tunisien tentera de rentrer avec un résultat positif qui conforterait ses chances de qualification au dernier carré, avant le match retour prévu mercredi à Radès.

Le match était initialement prévu à Lubumbashi, fief des “Corbeaux”, mais le comité d’organisation a été contraint de le déplacer à Dar Essalam après la saisie du matériel de télévision qui devrait assurer sa transmission TV, ce qui fera les affaires les coéquipiers de Yassine Meriah et réduira la pression qui pèse sur leur dos face à un adversaire intraitable sur son terrain et devant ses supporters.

Le match sera un test grandeur nature pour l’équipe sang et or en ce début de saison afin de jauger la capacité des joueurs à relever les défis à venir notamment en phase de poules de la Ligue des Champions, et tester le niveau des nouvelles recrues, à l’image des Brésiliens Rodrigo Rodriguez et Yan Sasse, ainsi que Houssem Tka , Youssouf Oumarou et Ousama Bouguerra.

L’équipe de Bab Souika, bien rompue aux périples africains, sait pertinemment que la clé de qualification en demi-finales passera inévitablement par une victoire en déplacement, ce qui nécessitera de l’efficacité offensive et de la bonne exploitation des occasions offertes. La vigilance reste également de mise face à un adversaire solide qui n’a encaissé aucun but durant ses six derniers matches de championnat dont il est leader, ni lors du dernier tour de la Ligue des champions d’Afrique.

Depuis sa défaite en finale aller de la Champions League 2010, le représentant tunisien n’a perdu aucune confrontation avec le TP Mazembe en s’imposant à deux reprises et en faisant trois matches nuls, ce qui permettra à l’Espérance de Tunis d’aborder le match de dimanche avec un ascendant psychologique qui pourra s’avérer décisif pour rentrer victorieux et prendre option sur le dernier carré.