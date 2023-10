Tunisie – Météo : Des cellules orageuses accompagnées de pluies attendues dans ces régions

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues à la fin de la journée de vendredi, sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest. Elles gagneront par la suite les régions du nord-est, a indiqué Iheb Khalfallah, prévisionniste à l’Institut National de la Météorologie (INM) dans une déclaration à l’agence TAP.

Les températures seront légèrement en baisse dans les régions du nord et les hauteurs ouest, où les maximales seront comprises entre 29°c et 34°c. Ailleurs, les maximales oscilleront entre 34°c et 37°c.

Des vents forts à assez forts souffleront dans la plupart des régions, à une vitesse oscillant entre 40 et 60 km/h, indique Khalfallah, mettant en garde contre des vents de sable au sud, qui pourraient compromettre la visibilité.

Selon lui, des pluies isolées sont prévues samedi matin, sur les régions du nord. Le ciel sera ensuite, voilé, sur la plupart des régions.

Et d’ajouter que la baisse des températures va se poursuivre. Les maximales seront comprises entre 25°c et 32°c et ne dépasseront pas les 22°c dans les hauteurs de l’ouest.