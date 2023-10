L’AMT s’adressera à la CPI pour obtenir un procès contre l’occupation sioniste

Des magistrats ont organisé, vendredi, devant le Palais de Justice, à Tunis, un rassemblement pour protester contre les crimes odieux des forces de l’occupation israélienne.

Ce rassemblement, tenu dans le cadre d’une “journée de colère générale, est organisé par l’Association des magistrats tunisiens (AMT) dans tous les tribunaux de la République où toutes les audiences ont été suspendues pour “dénoncer les crimes odieux de l’occupation sioniste commis à Gaza et soutenir le peuple palestinien”.

Le président de l’AMT, Anas Hmaidi, a déclaré, à cette occasion, “Nous allons continuer de soutenir le peuple palestinien. Outre les rassemblements de protestation visant à la mobilisation, l’association s’adressera à la Cour pénale internationale pour obtenir un procès contre les crimes sionistes commis en Palestine, plus particulièrement sur la bande de Gaza”.

La Tunisie dispose d’experts en droit pénal international qui sont prêts à mener ce combat, a-t-il dit, soulignant la disposition de l’AMT à coordonner avec les différentes parties pour présenter ce dossier, “le but étant de mettre fin à la politique d’impunité et celle de deux poids deux mesures adoptées par les pays qui prétendent défendre les droits de l’Homme”.

Hmaidi a, dans ce contexte, fait remarquer que la loi internationale s’applique à tous les pays à l’exception de l’entité sioniste qui “commet toutes sortes de crime contre l’humanité”, estimant qu'”il est aujourd’hui impératif pour les organisations concernées par les droits de l’enfant d’agir et de lister les crimes commis contre les enfants palestiniens”.

Le président de l’AMT a rappelé que la position officielle de la Tunisie a toujours été en faveur de la cause palestinienne, saluant la position de la Tunisie et de tous les peuples arabes et condamnant celle de la Ligue des Etats arabes qui “ne répond pas à la réalité de Gaza”.