La Tunisie absente au sommet du Caire pour la paix en solidarité avec Gaza

Ce vendredi 20 octobre 2023, la Tunisie a annoncé sa décision de ne pas participer au Sommet de la Paix qui se déroule actuellement au Caire, en réaction à la situation tendue dans la bande de Gaza. Dix-huit pays ont été conviés à cet événement de haut niveau, auquel assistent plusieurs dirigeants mondiaux et représentants internationaux.

Parmi les personnalités présentes à ce sommet se trouvent le président palestinien Mahmoud Abbas, le président français Emmanuel Macron, le Roi de Jordanie, l’Émir du Qatar, l’Émir du Koweït et le président mauritanien. Le Secrétaire général des Nations Unies et le Secrétaire général de la Ligue arabe ont également répondu présents.

La réunion compte également la participation du président du Conseil européen, Charles Michel, ainsi que du président turc, Recep Tayyip Erdogan. D’autres pays tels que le Maroc, le Bahreïn, l’Allemagne et l’Irak sont représentés par des ministres. Israël envoie une délégation diplomatique, de même que les États-Unis. Par ailleurs, des émissaires du Moyen-Orient de la Russie et de la Chine sont présents, tandis que l’invitation de l’Iran est toujours en cours d’examen.

Concernant la participation de l’Algérie, elle reste incertaine, en particulier après une réunion entre le président Abdelmadjid Tebboune et l’ambassadeur français. Les détails de cette réunion n’ont pas encore été divulgués.

Le Sommet du Caire pour la Paix s’attelle à examiner plusieurs questions cruciales, notamment un cessez-le-feu, les attaques contre les habitants de Gaza, la situation des otages, la distribution d’aides humanitaires aux résidents de Gaza via la frontière de Rafah, ainsi que la relance du processus de paix sur la base de la solution à deux États et des frontières de 1967. Cette réunion revêt une importance capitale dans le contexte actuel de tensions et de violence à Gaza et suscite l’attention internationale.