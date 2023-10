Le ministre de la santé s’informe des dispositifs mis en place pour l’organisation d’une campagne de don de sang au profit du peuple palestinien frère

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a effectué mercredi une visite au centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour inspecter les dispositifs mis en place pour assurer la campagne de don de sang qui sera organisée au profit du peuple palestinien frère, victime d’attaques barbares perpétrées par l’entité sioniste à Gaza.

Dans un communiqué rendu public par le ministère, Mrabet a, à cette occasion, inspecter les services chargés du stockage de la réserve nationale de sang ainsi que les conditions de travail dans cet établissement et le déroulement des opérations de don de sang.

L’entité sioniste mène des attaques et des raids incessants visant des maisons, des hôpitaux, et des civils innocents dans la bande de Gaza faisant plusieurs martyrs et provoquant une pénurie de médicaments et de matériel médical nécessaires pour venir en aide aux victimes et blessés de ces attaques sionistes barbares.