Le temps est très brumeux dimanche matin et le ciel deviendra de plus en plus dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent du secteur ouest relativement fort, de 30 à 50 km/h près des côtes nord et faible à modéré, de 15 à 30km/h sur le reste des régions.

Mer agitée à très agitée au nord et peu agitée sur le reste des régions. Les températures sont en légère baisse, les maximales seront situées entre 27 et 33 degrés et atteindront 25 degrés sur les hauteurs ouest.