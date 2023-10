Tunisie : Une quinzaine de tentatives de migration irrégulière déjouées

Douze tentatives de migration irrégulière ont été déjouées par les gardes-côtes de la région du Sahel au cours des deux derniers jours, indique samedi la Direction générale de la Garde nationale.

Une quarantaine de personnes, de nationalité tunisienne, ont été secourus lors de ces opérations menées dans le cadre de la lutte contre le franchissement illicite des frontières maritimes.

De leur côté, les unités de la Garde nationale d’Enfidha-Msaken, relevant du District de Sousse, et celles de Nabeul ont, au cours des deux derniers jours (12 et 13 octobre), interpellé deux passeurs et saisi un moteur et quatre bateaux pneumatiques ainsi qu’une somme d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères.

Au cours de la même période, les gardes-côtes relevant du District du Centre ont déjoué quatre autres tentatives de migration irrégulière et secouru six Tunisiens. Le corps d’un migrant a également été repêché, ajoute la même source.

Pour leur part, les unités de la Garde nationale de Sfax ont interpellé 11 individus recherchés pour avoir organisé des opérations de migration clandestine et saisi six embarcations et deux véhicules réservés au transport des migrants irréguliers.