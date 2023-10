Meriem Dabbagh : même si on ferme mon compte Instagram, j’en ouvrirai un nouveau pour continuer à défendre la Palestine

Le 14 octobre 2023, l’Instagrammeuse tunisienne Meriem Dabbagh a marqué les esprits lors de son intervention dans l’émission “Noujoum,” où elle a exprimé sans équivoque son engagement en faveur de la cause palestinienne. À travers son compte Instagram, elle est devenue une tribune vivante pour sensibiliser à la situation dans les territoires palestiniens.

Au cours de cette émission, Meriem Dabbagh a rappelé les bombardements aveugles et les déplacements forcés imposés à la population de la bande de Gaza, des événements qui ont secoué la conscience du monde entier. Elle a affirmé : “Beaucoup de gens pensaient que je n’étais pas la personne idoine, capable de s’exprimer à ce propos, sur Al Jazeera. J’ai parlé au nom de tous les Tunisiens qui défendent la cause palestinienne. Ce que j’ai spontanément dit s’inscrit dans le cadre de mon humanisme et de mes convictions personnelles, pas du tout pour chercher une quelconque ‘gloire’ ou le buzz, comme certains le pensent.”

Son discours transcende les frontières nationales, soulignant que la question palestinienne est un sujet qui concerne l’ensemble du monde arabe. Elle estime que chaque individu, où qu’il se trouve, doit contribuer à sa manière à la défense de cette cause. Meriem a choisi d’utiliser son compte Instagram pour dénoncer la réalité de l’entité sioniste et pour partager des informations cruciales avec un large public.

Meriem Dabbagh a également fait part de sa persévérance face à l’adversité. Son compte Instagram a été la cible d’attaques et de tentatives de fermeture en raison de ses publications engagées. Elle a même été bannie pendant 5 jours, mais elle ne se laisse pas décourager. Elle a déclaré : “Même s’ils ferment mon compte sur Instagram, j’en ouvrirai un nouveau et continuerai de défendre les Palestiniens et leur cause.”

Son engagement dépasse la simple publication de photos et de slogans. Elle est déterminée à soutenir la lutte palestinienne de manière inébranlable. Elle rappelle que cette lutte perdure depuis des décennies, et que tous les Arabes doivent contribuer à la libération des territoires occupés.