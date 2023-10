Donnez par SMS : la campagne du croissant rouge tunisien en soutien à la Palestine

Le Croissant Rouge Tunisien, en partenariat avec les principaux opérateurs télécoms du pays, lance une campagne d’appel aux dons par SMS en faveur du peuple palestinien. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne nationale visant à recueillir des contributions financières et des dons en nature.

La campagne invite les citoyens tunisiens à se mobiliser en envoyant le mot “HLEL” par SMS au 1810, où chaque message équivaut à un don d’un dinar. Cette action simple permet à chacun de contribuer à la cause palestinienne de manière significative.

Il est essentiel de souligner que cette campagne, orchestrée par le Croissant Rouge Tunisien, vise à collecter des dons financiers et en nature pour soutenir le peuple palestinien. Les dons financiers peuvent également être effectués via un compte bancaire spécialement dédié (Banque Tunisienne : R.I.B : 05000000001508508829) ou via le compte postal numéro 17001000000000005523.

Pour ceux qui préfèrent contribuer en nature, il est possible de déposer leurs dons à l’entrepôt du Croissant Rouge Tunisien, situé à la rue de la Gare, Megrine.

La campagne de solidarité se poursuivra jusqu’au 10 novembre, offrant ainsi une opportunité prolongée pour soutenir la population palestinienne dans le besoin.

Cette initiative témoigne de la générosité et de la solidarité du peuple tunisien envers la cause palestinienne, illustrant comment de petits gestes peuvent avoir un impact significatif dans la vie de ceux qui sont confrontés à des défis considérables. En soutenant cette campagne, les citoyens tunisiens montrent leur engagement en faveur de la paix et de la justice pour le peuple palestinien.