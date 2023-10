Cause palestinienne : La position officielle de la Tunisie est honorable (UGTT)

La position officielle de la Tunisie est très honorable après sa réserve émise au sujet de la résolution n° 8987 issue du Conseil de la Ligue arabe, réuni le 11 octobre 2023, au Caire “, a souligné samedi, le porte-parole officiel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Tahri a souligné que la cause palestinienne est un sujet qui rassemble toutes les fractions politiques et tous les Tunisiens.

Sami Tahri a qualifié la position officielle de la Tunisie à l’égard de la cause palestinienne de “courageuse et patriotique”, soulignant le soutien continu de l’Etat tunisien et de son peuple à la cause palestinienne.

Il a, dans ce contexte, exprimé son souhait que les manifestations populaires en faveur de la Palestine se répandent dans le monde entier estimant que la pression populaire est nécessaire pour dénoncer les crimes quotidiens de l’occupation sioniste à Gaza.

” Il est grand temps que le Parlement tunisien, le gouvernement et la présidence de la république préparent une loi qui incrimine la normalisation avec l’entité sioniste afin que la position de la Tunisie se distingue des autres régimes politiques “, a-t-il dit.

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint de l’UGTT a souligné la nécessité d’exprimer le soutien au peuple palestinien non seulement par les discours mais aussi par la collecte de dons afin de couvrir ses besoins en nourriture et en médicaments.