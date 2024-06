Hajj 2024 : le nombre de décès des pèlerins tunisiens demeure stable

Le nombre de décès des pèlerins tunisiens à la Mecque demeure stable à savoir 35 décès, selon Hamadi Soussi, coordinateur général de la santé aux lieux saints.

Il a précisé que 13 pèlerins tunisiens séjournent actuellement dans les hôpitaux saoudiens et que leur état de santé est suivi quotidiennement par la mission sanitaire tunisienne, de même que le reste des pèlerins, faisant partie de la délégation officielle tunisienne et trente qui se sont rendus en Arabie saoudite via des visas touristiques ou de visites personnelles.

“Les 35 pèlerins décédés à la Mecque sont répartis entre 5 pèlerins de la délégation officielle tunisienne et trente qui se sont rendus en Arabie saoudite via des visas touristiques ou de visites personnelles” a déclaré Soussi à l’agence TAP ajoutant que “la mission tunisienne ne connaît ni leur nombre exact ni leur localisation”, soulignant que la mission sanitaire suit quotidiennement l’état de santé de tous les pèlerins tunisiens séjournant dans les hôpitaux et n’exclut aucun pèlerin.

Il a ajouté que la mission sanitaire tunisienne participe avec les équipes médicales saoudiennes au diagnostic, au dépistage, au traitement et aux interventions chirurgicales des 13 pèlerins résidant actuellement dans les hôpitaux saoudiens, à savoir 3 pélerins de la délégation officielle et 10 pélerins détenteurs d’un visa touristique.

Il a souligné que la mission sanitaire, qui couvre diverses spécialités d’urgence, continue à suivre avec les autorités sanitaires saoudiennes la situation des Tunisiens résidant dans les hôpitaux de la Mecque, notamment après le transfert des patients des hôpitaux installés à Mina à l’occasion du Hajj, qui ont été fermés et dont les patients ont été transférés vers d’autres établissements hospitaliers.

Il a expliqué que la mission sanitaire du pélerinage a pu suivre la situation sanitaire des pèlerins de près et les conditions d’hébergement et d’alimentation requises par son état de santé et prescrivent les médicaments aux patients au quotidien, en coordination avec la mission du ministère des Affaires religieuses et la société de services qui visitent quotidiennement tous les pèlerins et signalent tous les cas qui nécessitent des soins de santé.

Les efforts de la mission sanitaire ont permis à 100% des pèlerins tunisiens d’être transportés à Arafat “dans de bonnes conditions” et trois centres de secours ont été mis en place, a-t-il dit. Cependant, la fatigue après avoir accompli le plus grand rituel du pèlerinage, l’encombrement, les températures élevées, qui ont atteint 52 degrés ce jour-là, et l’insistance de certains pèlerins à marcher jusqu’à Muzdalifah, “ont entraîné des décès, de la fatigue, des évanouissements et de l’épuisement physique”, a-t-il dit.