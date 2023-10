Noureddine Tabboubi appelle à mettre fin à la souffrance du peuple palestinien

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a souligné jeudi l’impératif de se positionner au côté du peuple palestinien opprimé afin de mettre fin à l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Intervenant en tant que représentant de l’union syndicale panafricaine lors du congrès de la confédération syndicale internationale (CSI) pour élire un nouveau secrétaire général et examiner la situation dangereuse en Palestine, Tabboubi a appelé le nouveau secrétaire général de la confédération Luc Triangle à élaborer en urgence un plan d’action pour pratiquer une pression permettant d’appliquer les résolutions internationales et mettre fin à la souffrance du peuple palestinien.

“On ne peut pas parler de la paix sans évoquer ce qui se passe actuellement en Palestine”, a noté Tabboubi rappelant avoir pris connaissance de la position de la CSI, qui manque, a-t-il regretté, de coordination avec le texte de la constitution de la confédération, indique un communiqué de l’UGTT.

Tabboubi a par la même occasion évoqué le rôle des syndicats africains en matière de défense de la démocratie et des droits de l’homme notamment en ce qui concerne la consolidation du dialogue social. Tabboubi a par la même occasion appelé la CSI et l’union syndicale panafricaine à tenir un congrès international sur la pratique du dialogue social en relation avec la démocratie et les libertés en Afrique et ce en coordination avec l’organisation internationale du travail (OIT).