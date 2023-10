Après son entraîneur Marcelino, son directeur du football: l’Olympique de Marseille, toujours en crise, a annoncé mercredi soir le départ de l’Espagnol Javier Ribalta.

Ce départ du bras droit du président Pablo Longoria est la conséquence de la réunion houleuse mi-septembre entre la direction du club et des groupes de supporteurs phocéens mécontents du début de saison poussif de l’OM. Lors de cette rencontre, les supporters avaient demandé la démission de plusieurs membres du directoire du club, dont Ribalta.

“A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le conseil de surveillance et (le propriétaire américain) Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son directoire”, a expliqué le club dans un communiqué.

“Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et son

professionnalisme”, poursuit le communiqué.

Le club se donne encore du temps avant d’arrêter “son choix sur le profil idoine” pour remplacer Ribalta, ajoute ce texte.