Ensemble pour la Palestine : le drapeau palestinien flottera aux côtés du drapeau tunisien dans toutes les écoles tunisiennes

Le ministère de l’Éducation en Tunisie a lancé un appel fort en faveur de la solidarité avec le peuple palestinien. À partir du 9 octobre 2023, toutes les institutions éducatives sur le territoire tunisien sont invitées à hisser le drapeau palestinien 🇵🇸 aux côtés du drapeau tunisien 🇹🇳 et à jouer les hymnes nationaux tunisien et palestinien. Cette initiative vise à montrer un soutien indéfectible à la cause palestinienne et à rappeler l’importance de la solidarité entre les peuples.

Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par la communauté éducative tunisienne. Elle démontre l’engagement du pays en faveur de la paix et de la justice au Moyen-Orient, en particulier en cette période où le conflit israélo-palestinien continue de faire des victimes et d’entraîner des souffrances inacceptables.

L’initiative du ministère de l’Éducation rappelle l’importance de l’éducation à la paix et à la compréhension mutuelle, en exposant les élèves tunisiens à la réalité et à la culture palestiniennes. Elle encourage également la réflexion sur les enjeux géopolitiques et les droits de l’homme dans la région.

La Tunisie a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne, et cet appel à hisser le drapeau palestinien dans les écoles est une démonstration supplémentaire de son engagement envers cette cause.