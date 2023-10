Bizerte : Saisie de quatre tonnes de ciments et de matériaux de construction

Les équipes de contrôle de l’Agence de Protection et d’Aménagement du littoral (APAL) à Bizerte, ont procédé, conjointement à la Garde Maritime à Cap Zebib dans la délégation de Ras Jebel, à la saisie de plus de 4 tonnes de ciment et une quantité de fer et matériaux de construction sur la plage d’Aïn Mestir.

Cette opération intervient dans le cadre des travaux du comité régional créé au niveau du gouvernorat, dans l’objectif de lutter contre les atteintes aux propriétés publiques et privées, et d’éliminer les constructions anarchiques dans les domaines forestiers et maritimes publics, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’APAL à Bizerte, Maher Khcharem.

Des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des fautifs, tandis que des sanctions plus conséquentes ont été adoptées contre les hors-la-loi , y compris des décisions de démolition.