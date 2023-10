Tunisie : 94 plaintes de coupure de l’approvisionnement en eau sont enregistrées au mois de septembre 2023

Près de 94 plaintes relatives à la coupure de l’approvisionnement en eau sont à la tête de la liste des plaintes reçues au mois de septembre par l’Observatoire tunisien de l’eau, dont le nombre total s’élève à 115, selon les données de la carte de la soif pour le mois de septembre 2023, publiées mardi par l’observatoire.

Le gouvernorat de Gafsa est à la tête de la liste, avec 13 signalements à des problèmes liés à l’eau potable, suivis par les gouvernorats de Sfax et de Monastir. Dix des plaintes déposées concernent les fuites d’eau, dont six sont liées à des mouvements de protestation et cinq plaintes sont relatives à plaintes pour une eau insalubre non potable .

Au cours du mois d’août, l’observatoire tunisien de l’eau a reçu près de 124 signalements de la part des citoyens, qui sont relatifs au droit d’accès à l’eau, tandis que le gouvernorat de Médenine est classé à la tête de la carte, avec 19 signalements, suivi du gouvernorat de Sousse, avec 11 signalements. Selon les données publiées par l’observatoire tunisien de l’eau à la date du 8 janvier 2023, près de 2299 signalements relatifs à des infractions au droit d’accès à l’eau potable, ont été enregistrés par les citoyens, durant l’année 2022.