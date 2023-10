La cité des sciences à Tunis célèbre samedi 7 octobre la semaine mondiale de l’espace

La cité des sciences à Tunis (CST) organise, samedi 7 octobre 2023, une manifestation de sensibilisation au profit des étudiants et élèves pour célébrer la semaine mondiale de l’espace (du 4 au 10 octobre chaque année), portant sur l’espace et la technologie de l’espace.

Le sous-directeur des espaces scientifiques à la CST, Naoufel Mouaia a précisé lundi dans une déclaration à la TAP que la cité des sciences a élaboré à cette occasion un programme scientifique riche se basant essentiellement sur la présentation d’un ensemble de conférences qui démarreront samedi à partir de 10h.

Les conférences seront axées notamment sur “Le secteur spatial national et la plateforme internationale”, et les satellites d’observations de la terre et leurs usages” en plus d’un atelier scientifique dont le thème “de la terre à la lune avec Python”.