Tunisie – Météo : Temps peu nuageux au cours de la nuit de dimanche

Le temps sera cette nuit peu nuageux sur la plupart des régions et les températures oscilleront la nuit entre 19 et 23 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 23 et 27 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera faible à modéré, la mer sera peu agitée à agitée durant la nuit de dimanche, souligne l’Institut national de la météorologie (INM).

Au cours de la journée de lundi, les températures oscilleront entre 22 et 28 degrés et le temps sera peu nuageux. Un léger brouillard est attendu sur les régions de Béja et Jendouba.