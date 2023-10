Journée internationale des personnes âgées : La Tunisie respecte ses engagements internationaux et ses orientations nationales

Dans un communiqué publié, dimanche, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a affirmé que la Tunisie respecte ses engagements internationaux et ses orientations nationales en matière de protection des personnes âgées, à travers une politique sociale spécifique visant à protéger ce groupe de toute forme de marginalisation et de fragilité et à défendre ses droits pour un vieillissement actif dans un environnement solidaire et convivial.

La Tunisie compte actuellement plus d’un million 600 mille personnes âgées, soit 14% de la population totale du pays. Ce pourcentage devrait atteindre 17% d’ici 2029.

Cet atout démographique nécessite, selon la même source, d’envisager de nouvelles visions à travers l’élaboration de politiques sociales et de santé efficaces et l’amélioration de la qualité des prestations destinées aux personnes âgées dans les établissements d’accueil.

Le ministère a passé en revue les différents mécanismes mis en place pour promouvoir la protection des personnes âgées dont, notamment le lancement d’un numéro vert, le 1833 pour recueillir les signalements relatifs aux personnes âgées, la mise en œuvre d’un programme d’accueil familial en plus de l’augmentation du nombre d’équipes mobiles de gériatrie afin de dispenser des services de proximité en partenariat avec des associations œuvrant dans le domaine de protection des personnes âgées.

Le ministère s’emploie également à promouvoir les services fournis par les 13 établissements publics d’accueil pour personnes âgées dont 4 sont en cours de reconstruction et de rénovation dans les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Jendouba et Sfax. Le nombre de résidents dans les établissements publics s’élève, actuellement, à 378 personnes (243 hommes et 135 femmes). Le nombre d’établissements privés s’élève à 25 centres abritant 313 pensionnaires (152 hommes et 161 femmes).

Le ministère se penche, actuellement, sur l’élaboration de programmes spécifiques dans le domaine de la protection des personnes âgées, le renforcement du cadre législatif à travers la révision du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées, le parachèvement du projet du code sur les droits des séniors, le lancement de l’élaboration du plan exécutif de la stratégie nationale multisectorielle pour les personnes âgées (2022-2030) et la mise en œuvre des propositions contenues dans l’étude réalisée par le ministère en coopération avec la commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) sur la réalité des établissements publics et privés d’hébergement pour personnes âgées et les caractéristiques de leurs résidents.

La communauté internationale célèbre le 1er octobre de chaque année la Journée internationale des personnes âgées, portant cette année sur le thème “Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l’homme pour les personnes âgées : à travers les générations”.