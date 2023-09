Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a tenu, vendredi soir, son Assemblée générale évaluative à l’exercice de l’année 2022 en présence de de son président, Mahrez Bouzayène des membres de son bureau exécutif, et de plusieurs présidents et représentants. des fédérations sportives.

A cette occasion, Mahrez Bousayène, a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour améliorer les performances du sport tunisien en concertation avec les différentes composantes de la famille sportive, passant en revue les difficultés que connaissent certaines fédérations sportives sur le plan financier et qui affecte le programme de préparation des athlètes d’élite aux grands événements, dont les Jeux Olympiques Paris 2024.

Il a déclaré que le CNOT œuvrera à fournir davantage de soutien aux fédérations sportives pour leur permettre de venir à bout de leurs programmes, et que la priorité sera donnée aux sportifs d’élite pour leur préparation aux JO 2024 et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, au Sénégal.

Pour lui, le plan dédié à la préparation Olympique mis en place conjointement par le CNOT et le Ministère de la jeunesse et des sports reste en deçà des attentes, et demeure non budgétisé, indiquant que le CNOT a alloué une nouvelle subvention financière importante au nageur Mohamed Ayoub Hafnaoui pour l’aider à poursuivre ses préparatifs en prévision des JO de Paris, après lui avoir accordé une prime de 100 mille dinars pour son sacre aux Championnats du monde de natation.

Et Bousayène de poursuivre: les athlètes Ayoub Al Hafnawi (natation), Khalil Jendoubi (taekwondo) et Firas Al-Qatousi (taekwondo) sont les athlètes tunisiens les plus en vue et qui portent les espoirs du sport tunisien pour monter sur le podium aux Jeux olympiques de 2024.

Le président du CNOT a formé l’espoir que le handball et le volley-ball rejoignent la liste des sports qualifiés pour les Jeux olympiques, malgré la difficulté de la tâche.

L’Assemblée a, par ailleurs, été l’occasion de passer en revue les différentes activités nationales et internationales du CNOT ont été passées en revue, ainsi que les performances réalisées par l’élite tunisienne au cours de la période écoulée.

Le rapport moral a, note-t-on, abordé plusieurs questions, notamment la participation des athlètes tunisiens au niveau international, ainsi qu’aux jeux multidisciplinaires comme les Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, faisant, également, référence au début des préparatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les Jeux d’hiver en Corée du Sud à Gangwon 2024.

Par ailleurs, la participation de la Tunisie à divers forums internationaux et sa représentation dans les instances régionales et les structures internationales ont été évoquées, ainsi que le renforcement des moyens de coopération bilatérale avec les organisations internationales et les comités nationaux olympiques, outre l’organisation d’un certain nombre d’événements internationaux.

Le rapport financier a, quant à lui, fait état de recettes au titre de l’année 2022 à hauteur de 2.2 millions de dinars, contre 2.7 en 2021, tandis que les charges totales au cours de l’année 2022 se sont élevées à 1.9 millions de dinars, contre 2 en 2021. Le résultat comptable entre les recettes et les dépenses dénote d’un excédent de 336.573 dinars (2022) et de 688.631 dinars (2021), ce qui fait que le CNOT abordera l’exercice 2023 avec un excédent d’un peu plus de un million de dinars.

Les représentants des fédérations sportives ont approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier du CNOT et des intervenants ont tenu à saluer le succès notoire des Jeux Africains de Plage organisés à Hammamet en juin dernier.