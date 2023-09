Tunisie – Météo : Ciel très nuageux sur la plupart des régions

Le ciel sera, ce soir, densément nuageux sur la plupart des régions et les températures seront comprises entre 17 et 21°c au nord et sur les hauteurs et entre 22 et 27°c dans le reste des régions, selon un communiqué publié vendredi par l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a ajouté que le vent sera faible à modéré alors que la mer sera houleuse à peu agitée dans la plupart des côtes.

Samedi, les températures oscilleront entre 20 et 29°c alors que le ciel sera passagèrement nuageux.